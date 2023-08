Bestuurder komt met bedrijfsbusje in goot terecht

De bestuurder van dit bedrijfsbusje is vanmiddag met het voertuig in een goot langs de Commissaris Weytinghweg in Suriname terecht gekomen.

Hij reed met het busje van een bekende supermarkt in Paramaribo over bovengenoemde weg richting Leiding 10, toen het ter hoogte van pandnummer 277 mis ging. Hij verklaarde dat hij even een black-out kreeg en hierdoor van de weg raakte.

Daarna drukte hij op het gaspedaal in plaats van de rem en de bus reed nog enkele meters door op de berm, om vervolgens tegen een schoei en duikers van een inrit tot stilstand te komen.

De jonge bestuurder bleef ongedeerd maar verklaarde zich niet lekker te voelen. De Surinaamse politie adviseerde hem om even langs een medische post te gaan.

Het voertuig is door een sleepdienst uit de goot gehaald en naar het bedrijf getransporteerd.