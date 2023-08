Surinaamse politie waarschuwt weer: “Niet deelnemen aan piramidespelen”

De politie in Suriname doet wederom een ernstige waarschuwing aan het publiek om niet deel te nemen aan zogeheten piramidespelen. De Surinaamse politie meldt vandaag dat gebleken is dat recentelijk een groep gedupeerde mensen bij de politie heeft aangeklopt, nadat zij veel geld hadden ingelegd in een nieuw ingesteld pyramidespel, maar de site en vertegenwoordigers vervolgens niet meer te bereiken waren.

Het gaat hierbij om WishM zoals eerder ook op Waterkant.Net was te lezen.

“WishM beloofde een commissie tot wel twee en twintig procent voor beleggers die nieuwe investeerders wierven. WishM is de afgelopen weken enorm in belangstelling geweest en werd gepresenteerd als een online marketing platform waarbij deelnemers US dollars zouden kunnen verdienen door makkelijke taken uit te voeren. Het is in ieder geval hetzelfde principe als van elk ander piramidespel”, schrijft KPS.

De Politie wil een ieder, ernstig hiertegen waarschuwen en zegt: “Gaat u niet investeren of beleggen in een bedrijf dat dergelijke Ponzi schema’s of geld piramides beloven”.

De politie heeft nog geen aanleiding gevonden om personen aan te houden. “De politie werkt met feiten en strafbare handelingen. Suriname heeft in de jaren negentig al de wrange vruchten geproefd van piramidespelen.” Zij doet een beroep op een ieder om zich niet laten verleiden tot deelname aan piramidespelen.