Bennie Miranda “NDP moet voorstel VHP ondersteunen. Dan is het klaar met machogedrag ABOP!”

Bennie Miranda, criticus en assistent-woordvoerder van de BEP, roept de NDP op om het initiatiefvoorstel van de VHP voor wijziging van de Kiesregeling en de grondwet, te ondersteunen. “NDP moet gewoon voor stemmen. Dan is het klaar met dat machogedrag van de ABOP”, zei Miranda op persoonlijke titel op Culturu TV.

De VHP heeft voorgesteld om artikel 92 van de grondwet te wijzigen, waardoor personen met een strafblad in de toekomst geen kandidaat meer kunnen worden voor het presidentschap en vicepresidentschap. Hierdoor zullen Desi Bouterse (NDP) en Ronnie Brunswijk (ABOP) voor voornoemde posten worden uitgesloten. Brunswijk heeft hierover al meerdere keren zijn misnoegen geuit.

Miranda stelt dat deze grondwetswijziging meer een probleem voor de ABOP zal zijn dan de NDP. “Want de NDP heeft genoeg capabele mensen. NDP kan ervoor kiezen om Adhin, Bouva, Tsang, Simons of die ene Inheemse vrouw naar voren te schuiven voor het presidentschap. Zij hoeven dus niet bang te zijn dat meneer Bouterse in problemen komt. Want Bouterse is al op leeftijd en hij heeft al genoeg gedaan voor Suriname. Hij moet gewoon een goede deal sluiten met de regering en voorwaarden stellen”.

De assistent-woordvoerder van de BEP vindt dat vooral Brunswijk moet gaan leren om de wetten van Suriname te respecteren. “Iedereen moet de grondwet naleven. Wanneer hij zegt dat niemand hem kan weerhouden om president te worden, dan is dat een opmerking die nergens op slaat. Het is een ondemocratische opmerking van de vp. Overal ter wereld, in alle landen waar men normale normen en waarden hanteert, houdt een ieder zich aan de wetten. Dat is wat goed is voor het land. Maar als de vp zo reageert, geeft dat aan dat hij niets te maken heeft met wetten en regels”, stelt hij.

Miranda voegt eraan toe dat Suriname een keurige president nodig heeft waarmee het buitenland blij zal zijn om zaken te doen. Zo iemand zal dan ook vrij naar het buitenland kunnen reizen.