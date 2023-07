Bromfietser dood na veroorzaken aanrijding met auto

In Suriname is zaterdagmiddag wederom een verkeersdode opgetekend na een aanrijding. Een Toyota Mark X en een bromfiets kwamen aan de Padiweg ter hoogte van de Bananenweg hard met elkaar in botsing.

De bromfietser P.B. (35) raakte daarbij zwaargewond en liet ter plaatse het leven. De botsing was zo hevig dat een been van het slachtoffer is losgerukt

Het voertuig dat door een 37-jarige man bestuurd werd reed over de Padiweg en werd door de bromfietser doorkruist die over Bananenweg reed.

De politie van Jarikaba kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde de dood van het slachtoffer vast waarna het lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag is genomen en afgevoerd naar het mortuarium.

De autobestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol.

De politie heeft beide rijtuigen ter herkeuring in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.