President vraagt minister Jubithana aan te blijven tot eind augustus

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) in Suriname heeft eerder deze maand schriftelijk aan president Chandrikapersad Santokhi kenbaar gemaakt dat hij zijn portefeuille ter beschikking stelt. De bewindsman heeft in zijn schrijven gevraagd om per 1 augustus als minister van TCT af te treden.

Naar aanleiding van deze brief heeft president Santokhi vandaag, 28 juli, een onderhoud gehad met minister Jubithana over de redenen die geleid hebben tot de ontslagaanvraag.

De redenen kunnen omschreven worden als een samenloop van verschillende omstandigheden van persoonlijk tot op beleidsniveau.

Het staatshoofd heeft aangegeven begrip te hebben hiervoor, maar wegens de omvangrijkheid van het ministerie heeft hij de minister gevraagd om nog aan te blijven zitten tot eind augustus. Dit zodat lopende zaken op het ministerie goed afgerond kunnen worden.

Verder heeft de president ook de ruimte nodig om een geschikte opvolger te identificeren voor de functie.