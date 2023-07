Commerciële sekswerkster gooit kokend water op collega na ruzie

Twee Dominicaanse commerciële sekswerksters in Suriname, die in een kamer van een bordeel te Albina vertoefden, kregen in de nacht van woensdag op donderdag ruzie. Daarbij heeft de ene kokend water op de andere gegooid.

Vernomen wordt dat het slachtoffer N.Y. (29) de andere S.V.(26) waarschuwde niet te eten in de slaapkamer en geen etensresten achter te laten, omdat dit voor ongedierte in de kamer zou zorgen. Dit viel niet in goede aarde bij de verdachte.

Deze zette water en gooide vervolgens het kokende water op het slachtoffer. Als gevolg hiervan liep ze brandwonden op aan het gelaat, borsten en beide boven armen.

Ze is voor medische hulp naar Frans-Guyana gebracht. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar politie Albina. Volgens het slachtoffer hadden beide dames eerder in de avond ruzie waarbij ze elkaar slagen hadden toegebracht.

Vernomen wordt het slachtoffer buiten levensgevaar verkeert. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.