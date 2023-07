Inhalende Mark X eindigt op z’n kop na botsing

Afgelopen nacht was het weer raak in Suriname. Bij een verkeersongeval tussen twee voertuigen nabij het centrum van Paramaribo, kwam deze Mark X Zio op z’n kop terecht (foto). Het ongeval gebeurde rond 03.45u aan de Van ’t Hogerhuysstraat ter hoogte van het Molenpad.

Beide voertuigen reden over de Zwartenhovenbrugstraat gaande in de richting van de Van ’t Hogerhuysstraat. De bestuurder van een terreinwagen reed voor en gaf richting om af te slaan in het Molenpad. De Mark X MPV haalde daarbij met hoge snelheid in.

Op het moment dat de terreinwagen afsloeg ontstond er een botsing. De Mark X kwam door de klap op z’n kop terecht. De bestuurder liep een barstwond op aan het hoofd.

De Surinaamse politie kwam ter plaatse en schakelde een bergingsbedrijf in om het voertuig weer op z’n vier wielen te krijgen en af te voeren. De terreinwagen raakte beschadigd aan de rechtervoorkant.

De zaak is in onderzoek bij de politie.