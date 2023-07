Koning Brunswijk krijgt binnenkort PhD-graad

Vicepresident (vp) tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk maakt zich na zijn bekroning als ‘King of Afro-Suriname Heritage’ nu op om later dit jaar zijn PhD graad in ontvangst te nemen. Volgens zijn begeleider, professor Hubert Rampersad, heeft Brunswijk zich na het behalen van zijn MBA-graad bij de in Hawaii gevestigde Akamai University in 2018, 4 ½ jaar lang ingezet om nu de allerhoogste academische graad van de European International University in Parijs in handen te krijgen.

“Bij zijn MBA heb ik hem vier jaar begeleid met zijn studie in Environmental Friendly Gold Mining in the East Sipaliwini Area of Suriname. Die MBA was al op niveau, maar in die tijd had hij geen aandacht besteed aan de oplossing, maar alleen aan de analyse, data verzamelen en conclusies daaruit trekken. Nu is hij verder gegaan om een oplossing te bieden. De vp is leergierig. Hij leert al bijna 20 jaar continu”, zei Rampersad in het programma Bakana Boskopu op Pipel FM.

Naar zeggen van Rampersad zijn er veel personen, waaronder marrons, in de kleinschalige goudsector van Suriname actief die weinig bewust zijn over negatieve gevolgen van kwikgebruik en de schade die zij aanrichten aan het milieu. In het verlengde daarvan zal de Surinaamse vp zijn PhD afronden door een proefschrift te schrijven.

Er is de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal veel kritiek geweest op de activiteiten van Rampersad, die naar zeggen van bepaalde academici van Suriname een neppe professor is die de wereld rondreist om valse diploma’s en titels te verkopen.

“Er worden leugens over mij en de school verteld. Die school is geaccrediteerd. Het is erkend zowel in Suriname door het MinOWC alsook in Amerika en Europa. Ze hebben goede credentials. Ik heb heel veel studenten die daar zijn afgestudeerd”, aldus Rampersad, die stelt ongeveer 30 jaar geleden cum laude gepromoveerd te zijn in Eindhoven.

Het proefschrift van Brunswijk, dat volledig in de Engelse taal is geschreven, is al af en wordt momenteel beoordeeld door een paar professoren, waaronder Rampersad en twee professoren uit respectievelijk London en Zuid-Afrika. “Die komen straks met een advies of het op niveau is en wat er eventueel aangepast moet worden. Hij heeft heel veel data verzameld en heel veel goudzoekers daar geïnterviewd. Natuurlijk is hij ook daar in Suriname geholpen door zijn medewerkers. Hij heeft een staf en die mensen heeft hij ook aan het werk gezet. In Nederland noemen we dat assistent in opleiding (AIO). Je bent een soort docent, je besteed dat uit en ze vergaren dat”, aldus Rampersad.