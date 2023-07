11-jarige leerling steekt klasgenootje (9) in de klas

Twee leerlingen van een Lagere school in Suriname kregen op dinsdag 11 juli 2023 ruzie in de klas. Een 11-jarige leerling bracht zijn 9-jarige klasgenoot op een bepaald moment met een scherp voorwerp een steekverwonding toe in zijn rug ter hoogte van zijn zitvlak.

Na de daad rende de verdachte naar huis, maar werd door zijn ouders terug gebracht naar school. Per ontboden ambulance werd de gewonde leerling afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van het bureau Flora deed na de melding van een steekpartij de desbetreffende school het ressort Flora aan voor onderzoek. De 11-jarige leerling is samen met zijn ouders overgebracht naar het politiebureau meldt de Surinaamse politie.