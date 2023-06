Ook vlag van Suriname op stadhuis Amsterdam tijdens Keti Koti

Tot nog toe werd de Nederlandse vlag op rijksgebouwen alleen gehesen op dagen als Koningsdag, Bevrijdingsdag en Veteranendag. In Amsterdam komt daar vanaf 1 juli ook Keti Koti bij. En naast de Nederlandse vlag worden ook de Surinaamse en de vlaggen van de voormalige Nederlandse Antillen gehesen op het stadhuis in de hoofdstad.

Burgemeester Halsema en wethouder Meliani (Diversiteit) vullen daarmee een wens in van de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur in Zuidoost, die in het voorjaar een brief naar het stadhuis hadden gestuurd, meldt Het Parool vandaag.

Niet alleen de vlag van Suriname wordt toegevoegd, ook de vlaggen van Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba worden gehesen.

Volgens de krant is het nog onduidelijk hoe het vlaggenprotocol er precies uit gaat zien, bijvoorbeeld of het halfstok wordt gehangen in het kader van de herdenking of juist helemaal gehesen in het kader van de viering.