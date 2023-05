Voorbereidingen 59ste Avondvierdaagse in volle gang

De voorbereidingen van de 59ste Surinaamse Avondvierdaagse (AVD) op 6,7,8 en 9 september, zijn in volle gang.

Het vierdaags event van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) in Suriname, is honderd dagen van vandaag verwijderd.

De wandelmars is in 2020, 2021 en 2022 niet door gegaan vanwege gezondheidsmaatregelen met betrekking tot de coronapandemie.

De laatste AVD werd in 2019 gehouden. Het was de 55ste editie en vond plaats van 24 tot en met 27 april. Het thema was ‘55 yari W’e waka kba!’. Het thema van de Wandelmars 2023 is ‘AVD: we lopen allemaal weer mee!’

De BVSS staat altijd open voor alle adviezen en suggesties die mede een bijdrage zouden kunnen leveren ter in stand houding van de kwaliteit van de AVD. Deze adviezen en suggesties kunnen gedeponeerd worden op het secretariaat, Oranjelaan 1 of telefonisch 475623/ 420741/ 08801904/ 08759349/ 08888670.