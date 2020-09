De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft Ducasa Exchange NV gevestigd aan de Oost-Westverbinding in Commewijne wederom geschorst. Dit keer is het niet net als in 2019 voor veertien dagen, maar voor dertig dagen.

In een bekendmaking meldt de bank dat de vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor ingaande 30 september voor dertig dagen is opgeschort. De cambio mag pas op 30 oktober weer haar deuren openen voor het publiek.