Zaal De Koning gesloten na meerdere besmettingen met coronavirus op feesten

Het bekende zalencentrum De Koning in Amsterdam is door de gemeente per direct gesloten, nadat er meerdere besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Dat meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zaterdag. Bij De Koning worden vaak Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse bruiloften georganiseerd.

Uit een rapportage van de GGD blijkt dat minstens drie clusters met coronabesmettingen zijn te herleiden tot feesten in het gebouw. Ook blijkt dat tijdens de feesten de voorwaarden uit de noodverordening zijn overtreden.

Gezien de risico’s voor de volksgezondheid wordt de locatie per direct voor de duur van twee weken gesloten.

De GGD en Veiligheidsregio vragen mensen die De Koning Party & Events hebben bezocht extra alert te zijn. Bij klachten is het dringend advies thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest.

De GGD en de Veiligheidsregio drukken iedereen ook op het hart, zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en alert te blijven op het naleven van de coronaregels. Dat betekent voldoende afstand houden, ook tijdens bruiloften en bij het uitgaan.