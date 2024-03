Bijkans 14.000 schildpadeieren onderschept in bus te Stolkertsijver

De politie heeft afgelopen maandag 13.779 krapé-eieren in een passagiersbus onderschept bij de controlepost te Stolkertsijver in Oost Suriname

De chauffeur C.G. was zonder passagiers met de eieren onderweg naar Paramaribo. Controle in het voertuig wees uit dat hij 29 vuilniszakken met schildpadeieren had.

C.G. werd aangehouden ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie, ter zake overtreding van de Surinaamse Jachtwet en de Wet op Economische Delicten. Het voertuig en de eieren werden in beslag genomen.

Kort daarna verscheen een zekere A.E. ter plaatse, die zaken anders wilde afhandelen met de politie en gaf hij aan dat de zakken met krapé-eieren aan hem toebehoorde. A.E. werd ook meteen aangehouden ter voorgeleiding.

De in beslag genomen schildpadeieren zijn inmiddels door jachtopzieners vernietigd.