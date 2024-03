Man aangehouden voor diefstal pompoenen in Nickerie

De politie van het bureau Waldeck heeft op dinsdag 12 maart de verdachte S.A. opgespoord en aangehouden ter zake diefstal van pompoenen in het rijstdistrict van Suriname.

De benadeelde S.B. deed op maandag 11 maart aangifte ter zake diefstal van 10 pompoenen tegen S.A., aangezien de aangever de verdachte op heterdaad had betrapt bij het wegnemen van de pompoenen.

Naar zeggen van de benadeelde had hij 15 stuks pompoenen in een gang buiten zijn woning geplaatst. Op een bepaald moment hoorde zijn vader geluiden in de gang en stelde hem telefonisch daarvan in kennis.

De aangever haastte zich naar de woning en betrapte S.A. op heterdaad bij het plegen van het strafbare feit. De verdachte had reeds 10 pompoenen in een witte jutezak geplaatst.

De verdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.