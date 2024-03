Arbeiders goudzoekerskamp mishandeld, gekapt en beschoten

Zes criminelen hebben afgelopen nacht een overval gepleegd op een goudkamp in Suriname. Dit gebeurde te Marowijne in het gebied dat bekend is als Kriki Mofo.



Vernomen wordt dat de overvallers in totaal negen gouddelvers hebben overvallen. Daarbij werden ze mishandeld, gekapt en is geschoten op één van de slachtoffers.



De redactie van Waterkant.Net verneemt dat twee van de slachtoffers er ernstig aan toe zijn. Ze werden naar de Franse kant gebracht voor medische behandeling. De rest is naar het Medisch Centrum gebracht.

De daders maakten een onbekende hoeveelheid aan ruw goud buit. Na hun snode daad verlieten ze de plaats te voet. De politie van Moengo werd ingeschakeld en is naar de plek getogen voor onderzoek.

Aan de opsporing van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.