Jarenlange celstraffen geëist tegen verdachten drugslab in villa Woerden

Op 19 april aanstaande doet de rechtbank uitspraak in een drugszaak waarbij een hele familie verdacht wordt van grootschalige productie van crystal meth in een woonwijk in Woerden.

In totaal zijn twaalf personen als verdachte aangemerkt. Hoofdverdachte is Akash B. die zeven jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen. Tegen zijn neef Aswin B. en een andere neef werd zes jaar gevangenisstraf geëist.

De verboden middelen werden geproduceerd in een meth lab in de villa van de moeder van Akash, in een Woerdense woonwijk.

Volgens de politie bleek dat tussen december 2021 en februari 2022 zo’n vijftien familieleden in meer of mindere mate betrokken waren bij de productie van de methamfetamine. Ze zouden samen een criminele organisatie hebben gevormd.

Volgens het Openbaar Ministerie is de productie van crystal meth om meerdere redenen een ernstig misdrijf. Het gebruik van de drug brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee en de ermee samenhangende verslavingsproblematiek heeft een ontwrichtende uitwerking op de betreffende gemeenschap.

Ook is het zo dat de productie van synthetische drugs an sich grote risico’s met zich mee brengt – voor de criminelen zelf maar ook voor omwonenden – wat betreft ontploffingsgevaar en het ontstaan van giftige gassen.

Naast de gevangenisstraffen zijn er ook boetes geëist en is de woning van de moeder aan de Henrik Ibsenweg in Woerden verbeurd verklaard.