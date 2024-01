Nederlander valt daags voor vertrek uit Suriname dood in woning

De politie van Leiding 9A kreeg donderdagmiddag een melding van een lijk in een woning aan de Badalweg en dirigeerde ter plaatse. Ter plaatse aangekomen werd het lijk van een 62-jarige man aangetroffen die achteraf Nederlander bleek te zijn en met zijn vrouw in Suriname op vakantie was.

Volgens verklaring van de vrouw was zij uit huis vertrokken en bij aankomst was het enorm stil. Haar man zag zij ook niet. Zij stelde een onderzoek in en trof haar partner op de vloer in de bad- en toiletruimte aan. Zij schakelde meteen de politie in die kort daarna met de nodige instanties arriveerde.

De overledene B.R. zou aanstaande zondag terugkeren naar zijn geboorteland, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

De ingeschakelde arts constateerde de natuurlijke dood en is het lijk na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgevoerd naar het mortuarium en vrijgegeven.