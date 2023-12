Bewoners Post Utrecht maken zich op voor protestactie gronduitgifte

Bewoners van Post Utrecht in Nickerie zullen nimmer toestaan dat grond behorende tot hun woon- en leefgebied in handen komt van buitenstaanders. Ze zullen niet schromen om tegen deze kwestie te protesteren, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Het dorpsbestuur is onlangs geconfronteerd met een landmeterskaart, waarbij blijkt dat het gaat om grond behorende bij het dorp. “Het betreft vier grote percelen die in totaal 400 hectare groot zijn. We zullen echt niet toelaten dat er ontbossingswerkzaamheden uitgevoerd zullen worden”, zegt dorpshoofd Rachel de Vair-Marius van Post Utrecht.

Zij wijst erop dat de gronden in kwestie behoren tot het tweede gedeelte van Post Utrecht. Van de landmeterskaart kan niet afgelezen worden of de percelen al zijn toegewezen. “We zullen dat zeker onderzoeken. Bij de bestuursdienst krijgen we te horen dat de ambtenaren hiervan niet op de hoogte zijn”, zegt De Vair-Marius. De bedoeling is om het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer te vragen om informatie.

Het is niet de eerste keer dat Post Utrecht te maken krijgt met een grondprobleem. De Vair-Marius herinnert zich dat het dorp in oktober 2021 erachter kwam dat iemand een stuk land wilde aanvragen, waar onder andere de vergaderzaal van de gemeenschap staat. Door kordaat optreden van gewezen dorpshoofd Dorothy Marius-Lambert is dat voorkomen.