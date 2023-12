Zes personen op heterdaad betrapt bij stelen van koeien

De politie van Rijsdijk heeft maandagmiddag zes verdachten op heterdaad betrapt, toen zij bezig waren drie koeien in te laden aan de Zwartebonestraat in Suriname.



Omstanders merkten de verdachten op en schakelden meteen de politie in.

De melding kwam omstreeks 15.30u binnen bij de politie. Er werd direct actie ondernomen en de verdachten werden aangehouden.

Het zestal werd overgebracht naar politiebureau Rijsdijk. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn ze in verzekering gesteld.

De politie heeft ook een truck in beslag genomen, waarmee de koeien zouden worden vervoerd.