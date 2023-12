Tankwagen gekanteld op Oost-West verbinding

Op de Oost-West verbinding in Suriname, is vanmorgen een tankwagen gekanteld. Het verkeersongeval gebeurde te Boskamp, ter hoogte van kilometer 84.

Nadat de politie van station Calcutta de melding binnen kreeg, stelde zij een onderzoek in. Daaruit is gebleken dat de bestuurder van de tankwagen over bovengenoemde weg richting Coronie reed.

Op gegeven moment verloor de bestuurder, door nog onbekende oorzaak, de controle over het stuur waarna de tankwagen op de berm langs de weg terecht kwam.

De man probeerde het vrachtvoertuig weer op de weg te manoeuvreren, waarbij de olietank losraakte van het voertuig en op z’n zij op het wegdek belande.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij toonde geen tekenen van dronkenschap.

Het onderzoek van de Surinaamse politie duurt voort.

Een voorbijganger maakte dit filmpje: