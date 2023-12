Sharman slaat eerste vervanger Rusland over bij overdracht voorzittershamer DNA

Een opmerkelijke handeling van vicevoorzitter Dew Sharman dinsdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA). Sharman, die vanwege de afwezigheid van Marinus Bee momenteel waarneemt als voorzitter, koos tijdens een spreekbeurt van NDP-parlementariër Ebu Jones de voorzittershamer over te dragen, zodat hij op dat moment aan een andere verplichting kon voldoen.

Echter, de VHP’er keek dwars door de zaal, sloeg de eerste vervanger Gregory Rusland (NPS) over en droeg de voorzittershamer over aan zijn partijgenoot Harriet Ramdien, de tweede vervanger van de vicevoorzitter.

Deze handeling bleef niet onopgemerkt bij NDP-parlementariër Melvin Bouva die terstond een punt van orde over deze kwestie opeiste. “De vicevoorzitter zit daar en draagt de hamer over aan u. Ingevolge onze Ordereglement artikel 9 hebben we een gekozen en benoemde eerste, tweede en derde vervanger. De eerste vervanger lid Rusland is in de zaal aanwezig en heeft niet gesproken. Dus conform het Ordereglement dient hij de vergadering dus te leiden. We willen weten wat er aan de hand is”, zei Bouva.

Ramdien zei deze opmerking van de NDP’er te zullen meenemen, maar droeg de hamer toch niet over aan de NPS-fractieleider. Uiteindelijk koos Rusland ervoor om de vergaderzaal op dat moment kort te verlaten.

Nadat Rusland later wederom plaatsnam in de DNA-vergaderzaal, een interruptie hield over de wet die in behandeling was, maar toch geen protest aantekende tegen deze behandeling, vroeg Bouva wederom het woord.

“Vanuit de leiding wordt er vaak een zootje gemaakt in het parlement. Het Ordereglement is hier duidelijk en ik hoor nu het lid Rusland opstaan en praten. Maar we gaan daar niet gewoon overheen kunnen praten. We hebben regels waaraan we ons moeten houden. En als er politieke dingen zijn, dan moet dat niet de reden zijn dat we hier de regels vertrappen. Hier is geen vergissing gemaakt. De vicevoorzitter heeft langs Rusland heen gekeken om u daar op die stoel te zetten”, zei Bouva aan Ramdien.

De NDP’er zei tenminste van Rusland te hebben verwacht dat die na zo een behandeling zelf zou zijn opgestaan om mede te delen dat hij afziet van zijn positie als eerste vervanger van de DNA-vicevoorzitter. “Het heeft geen enkele zin om vast te houden aan posities en dat niet te kunnen invullen om welke politieke reden dan ook”, aldus Bouva.

Nadat de NPS medio februari 2023 uit de coalitie stapte, is het opvallend dat Rusland geen ruimte meer krijgt om zijn functie als eerste vervanger uit te kunnen voeren. De voorzittershamer wordt alleen overgedragen aan de tweede vervanger Ramdien of derde vervanger Soerjani Mingoen – Karijomenawi. Beide vervangers zijn van de VHP. Op de website van De Nationale Assemblee wordt Rusland nog steeds aangewezen als de eerste vervanger.

Op de agenda stond de verdere behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van het Protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawarivier.