Graafmachine operator dood na aanval door agressieve Braziliaanse bijen

Een 48-jarige man in Suriname, is gisteravond in het ziekenhuis overleden na te zijn aangevallen door agressieve Braziliaanse bijen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer Subhaas Soenesserdien zaterdagmiddag als graafmachine operator bezig was een perceel te bewerken aan de Rijweg naar Coppename ter hoogte van kilometer 80.

Rond 16.00u werd hij plotseling aangevallen door de agressieve Braziliaanse en flink gestoken. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar kwam in de avond te overlijden.

Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.