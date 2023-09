KPS reageert op ophef na gedrag jeugdige wandelgroep Arrestatie Team

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag gereageerd op de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de manier waarop een wandelteam van jeugdigen die gekleed gaan als Arrestatie Team (AT), zich gedragen.

Wat delen van de toeschouwers en de politie van Jeugdzaken is opgevallen, is dat deze jeugdigen grote speelgoed wapens met zich meedragen en deze richten op de toeschouwers en schietgeluiden maken met hun mond (foto).

Gelijk na de eerste wandel dag was het toestel van Jeugdzaken roodgloeiend, waarbij de vraag werd gesteld of het gedrag van die jeugdigen, het richten van het wapen op het publiek en schietgeluiden maken, de jeugdpolitie niet is opgevallen. Ook vroeg men zich af of de politie geweld met wapens stimuleert of toelaat, hetzij als simulatie.

De Surinaamse politie laat in een reactie hierop weten dat zij niet tegen het promoten van de politie door wandelmarsgroepen is. Bij de avondvierdaagse is er een junioren wandelmarsgroep waar de jeugdigen gekleed gaan als Bikers en het Arrestatie Team. Deze groep (Bikers) heeft vaker meegedaan met de wandelmars.

Met de leider c.q. eigenaar van de groep is er een gesprek gevoerd waarbij duidelijk is aangegeven dat Jeugdzaken en de politie geen problemen hebben met de groep, maar wel het gedrag en wel het richten van de wapens op toeschouwers.

“Het Korps Politie Suriname is u, als burger die zich zorgen maakt over de toekomst van morgen, bijzonder dankbaar voor de controle die u uitoefent en de gewetensvragen die u terecht stelt aan Jeugdzaken. Laten wij met z’n allen, gedrag dat niet bevorderlijk is voor onze jeugd, gepast verbeteren”, schrijft het Korps Politie Suriname. Zo liepen ze er vandaag bij: