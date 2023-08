VIDEO: Diverse mensen gedupeerd na deelname aan platform WishM

Een groep gedupeerden heeft donderdag bij de politie in Suriname aangeklopt, nadat zij veel geld hadden ingelegd in WishM, maar de site en vertegenwoordigers vervolgens niet meer te bereiken waren.

WishM was afgelopen week enorm in the picture en werd gepresenteerd als een online marketing platform waarbij deelnemers US dollars zouden kunnen verdienen door makkelijke taken uit te voeren.

Vertegenwoordigers van WishM riepen anderen op zich aan te melden om online van huis te werken en makkelijke taken uit te voeren en zo geld te verdienen. Verder is er niet veel over bekend.

Een zoekopdracht naar WishM of Wish Wall brengt naar voren dat het zou gaan om een nieuwe Ponzi-oplichting website. “De site is dit jaar gemaakt maar ze beweren ten onrechte dat ze zijn opgericht 2014. Het is een groep Chinese oplichters. Ze werken ook op dezelfde manier als Scam Smart Ai. Ze betalen oude investeerders van geld gegenereerd door nieuwe investeerders”, is te lezen op internet.

Onder de mensen die zich vanmiddag hebben gemeld is er één persoon in Nickerie die 10.000 USD in het platform zou hebben ingebracht. Donderdag kwam hij erachter dat het online platform offline was. Hij probeerde de persoon te contacten die hem benaderd heeft om mee te doen, maar die was nergens bereikbaar.

De Surinaamse politie heeft aangegeven dat zij niets voor de mensen kunnen betekenen, omdat het gaat om een zaak in de privé sfeer.