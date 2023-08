Alcomobilist: “Plotseling werkte niets goed, ik heb maar 1 shot gedronken”

De bestuurder van deze Ford Ranger, die onder invloed van alcohol verkeerde, is donderdagavond rond 21.45 uur met het voertuig in de trens beland op de hoek van de Vierkinderen- en Indira Gandhiweg in Suriname.

De man kwam met de wagen uit de Vierkinderenweg en sloeg rechtsaf op de Indira Gandhiweg. Hij kwam daarbij in botsing met een auto en belandde met de pick-up regelrecht in de trens.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De bestuurder verklaarde dat plotseling niets van de auto goed werkte en hij daardoor de macht over het stuur verloor. Naar zijn zeggen had hij maar 1 shot alcohol gedronken en was hij bewust van alles. “Plotseling werkte niets goed. Ik heb maar 1 shot gedronken. Ik ben niet dronken”, vertelde hij.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig te bergen. Het onderzoek duurt voort.