Cristiano Ronaldo scoort twee goals en wint eerste trofee met Al Nassr

Cristiano Ronaldo heeft zaterdag zijn eerste trofee sinds 2021 met Al Nassr gewonnen door Al-Hilal in de finale van de Arab Club Champions Cup met 2-1 te verslaan.

Al Nassr versloeg de Saoedische rivaal na verlenging. De Portugese superster scoorde beide goals voor de kampioen.

Michael van Al-Hilal maakte in de 51ste minuut het eerste doelpunt van de wedstrijd. In de 71ste minuut werd Al Nassr teruggebracht naar 10 spelers vanwege een laatste man overtreding van Abdulelah Al-Amri.

Enkele minuten daarna, in de 74ste minuut, scoorde Ronaldo de gelijkmaker. De finale eindigde na 90 minuten voetbal 1-1. In de verlenging bracht Ronaldo Al Nassr in de 98ste minuut op 2-1 en de wedstrijd werd vervolgens op slot gedaan.

Ronaldo eindigde het toernooi als topscorer met zes doelpunten en won de Gouden Schoen.