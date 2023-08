Flinke ravage nadat jonge Mark X bestuurder tegen EBS stroompaal knalt

Een jonge kerel is vanmorgen vroeg met een snelle Toyota Mark X tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) geknald. Dit gebeurde iets na 05.00u vanmorgen vroeg te Leiding 8.

De jongeman reed met hoge snelheid over bovengenoemde weg, komende vanuit de kant van Commissaris Weytinghweg en gaande in de richting van de Noordpolderdam. Ter hoogte van pandnummer 67 ging het mis.

Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur waarna hij tegen de paal knalde. De schade was enorm zoals te zien is op de foto. De man had uitwendig geen letsel maar klaagde van pijn over zijn hele lichaam.

Het voertuig is weggesleept naar het huisadres van de eigenaar. Medewerkers van EBS waren ter plaatse voor herstelwerkzaamheden.