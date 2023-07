DNA-voorzitter heeft onderhoud met Frans-Guyanese burgermeesters

Een Frans-Guyanese delegatie onder leiding van burgermeester Felix Dada heeft op donderdag 29 juni een kennismakingsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assembleé, Marinus Bee. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere gesproken over het versterken van de samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana alsook de uitdagingen die beide landen ervaren.

Bee spreekt van een positieve wederzijdse relatie. Hij noemt daarbij de schenking van het streekziekenhuis te Albina en de veerdienstregeling tussen Suriname en Frans-Guyana als voorbeeld. Hij voegt eraan toe dat er ook een goede verstandhouding is met de Frans-Guyanese ambassadeur. “Uiteraard zijn er ook uitdagingen tussen de twee landen.” Een hiervan is de illegale in- en uitstroom van burgers of hele groepen.

In het verlengde daarvan is ook het toerisme tussen de twee landen besproken. Het is namelijk heel makkelijk voor burgers in Frans-Guyana om naar Suriname af te reizen, maar omgekeerd verloopt het stukken moeilijker voor Surinamers om aan een visa te komen. Voor dit aandachtspunt zal er nog een oplossing moeten worden bedacht.

Een andere uitdaging is volgens burgermeester Dada, dat het onduidelijk is welke eilanden in de Marowijnerivier tot het Surinaams of Frans-Guyanees grondgebied behoren.

Verder is er vanuit de Franse delegatie gevraagd om een andere manier van aanpak te overwegen ten aanzien van de skalians in de Marowijnerivier. Er zal worden nagedacht hoe verder met wrakstukken van skalians in de rivier die worden vernietigd door het Openbaar Ministerie. Dit omdat het water hierdoor verschrikkelijk vervuild wordt.