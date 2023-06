Man bedreigt echtgenote die intrek bij ouders neemt met jachtgeweer

De politie in Suriname heeft de 40-jarige A.J. in verzekering gesteld nadat hij zijn echtgenote met een jachtgeweer had bedreigd. Vernomen wordt dat de vrouw S.R. na een ruzie met hem, de intrek bij haar ouders had genomen.

De verdachte ging gewapend met een jachtgeweer naar de woning van zijn schoonouders, waar hij zijn vrouw met de dood bedreigde. Bij het zien van haar man hield de vrouw zich schuil in de woning.

A.J. ging gewapend met het jachtgeweer de woning binnen. Er ontstond een worsteling, waarbij de verdachte bedreigende uitlatingen deed.

In de woning raakten de verdachte en zijn schoonvader in een schermutseling, waarbij de schoonvader hem kon ontwapenen. Daarna verliet. A.J. de plaats.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en verscheen ter plaatse. Het wapen, een enkelloop jachtgeweer, is in beslag genomen en overgedragen aan de politie van Santodorp. De verdachte meldde zich kort daarna aan op het politiebureau. Hij ontkent zich aan enig strafbaar feit schuldig te hebben gemaakt.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is A.J in verzekering gesteld. De Onderzoeksunit Santodorp gaat verder met het onderzoek.