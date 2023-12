Sampie: “Niet verstandig om na 2025 verder met de VHP in zee te gaan”

ABOP-parlementariër Edgar Sampie concludeert dat op basis van de ervaring die de ABOP de afgelopen drie en een halve jaar met de VHP heeft gehad, het niet verstandig zou zijn om na de verkiezingen van 2025 in Suriname weer een samenwerking met deze partij aan te gaan.

“We zouden deze samenwerking grondig moeten evalueren. En op basis van die evaluatie een besluit nemen na 2025. Maar hoe het nu eruitziet en a fasi fa sani e go, is het beleid van de andere mannen gericht om de ABOP te breken. Zodat de ABOP niet kan groeien. En ifi wan beleid fu wan man de erop gericht fu broko yu partij, dan is het niet verstandig om verder met die man in zee te gaan”, benadrukt de volksvertegenwoordiger.

De reactie van Sampie staat lijnrecht over die van VHP-parlementariër Cedric van Samson die eerder juist positief was naar een vervolgsamenwerking tussen de VHP en ABOP.

Sampie vindt dat de partner van de ABOP zeer onbetrouwbaar is geweest. “Maar wij van de ABOP zitten niet in de regering om te focussen op de VHP. We zijn in de regering om te focussen op wat wij kunnen bereiken voor de samenleving. Maar als we in de regering zouden zijn om alleen op de VHP te focussen, dan waren we allang eruit”, aldus Sampie.