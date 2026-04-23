Canawaima krijgt weer nieuwe Raad van Commissarissen

Canawaima Management Company N.V. in Suriname (CMC) heeft sinds donderdag 23 april 2026 officieel weer een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC). Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de nieuwe toezichthoudende leiding geïnstalleerd, in aanwezigheid van minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Raymond Landveld.

Het personeel van de Canawaima Management Company en de personeelsbond hadden eerder het vertrouwen in de RvC opgezegd. Dit na melding van mogelijke belangenverstrengeling binnen de RvC. Het zou daarbij vooral gaan om diensten die aan CMC zijn geleverd door familiebedrijven van leden van de RvC. Deze RvC was op 10 februari 2026 geïnstalleerd.

Met de installatie van de nieuwe RvC vandaag lijkt bij het bedrijf een nieuwe bestuursfase te zijn aangebroken. Volgens het persbericht moet de raad gaan toezien op goed bestuur en bijdragen aan de verdere versterking en ontwikkeling van de organisatie.

De nieuwe Raad van Commissarissen bestaat uit Seopershad Naraindeth, die is benoemd tot president-commissaris, terwijl Raghobier Prakash Jayant en Bogor Fandi Enzo zitting nemen als leden.

Bij de officiële installatie waren naast de minister ook de waarnemend directeur van Transport, Verno Prijor, en de president-commissaris van de Scheepvaart Maatschappij Suriname, Lenie Josafath, aanwezig. Daarmee kreeg de bijeenkomst een duidelijk officieel karakter.

De benoeming van de nieuwe raad markeert volgens het ministerie een belangrijk moment voor Canawaima Management Company N.V., dat zich nu met een nieuwe toezichthoudende ploeg moet richten op bestuurlijke begeleiding en verdere organisatorische groei.

