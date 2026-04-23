Monorath: “Te veel klachten over geluidsoverlast, ook door bromfietsen”

Volgens minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) zijn er veel klachten over geluidsoverlast in de samenleving. Hieronder vallen ook personen die drukpijpen plaatsen voor hun bromfietsen.

“Op meerdere momenten krijgen we veel klachten van geluidsoverlast. Vooral van buurtbewoners, maar ook van openbare vermakelijkheden. Vergunningen worden constant gecheckt, maar we zien wel dat niet in alle gevallen mensen zich houden aan de vergunningsvoorwaarden. Ook dat de toegestane van het aantal decibel niet wordt overschreden. Het blijkt dat in de controle daarvan wij ons verder moeten versterken.

We hebben ook nog steeds geluidsoverlast van brommers die hard rijden met hun drukpijpen en de openbare orde en rust vooral in de avond verstoren”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens Monorath zijn er nog wekelijks aanhoudingen van bromfietsers en bromfietsgangs. Hij noemt dit een schrijnende situatie en vraagt de samenleving daarom om te werken aan gedragsombuiging.

Voor wat betreft geluidsoverlast denkt de minister aan de opvoering van de voorlichting op dit onderwerp. “Omdat ze soms denken van ‘ai, mo hori wan feest. Het is toch maar één keer in de maand, dus ik kan die feest tot 2.00 uur in de ochtend houden’. Mensen, buurman en buurvrouw hebben ook rechten. En als ze het er niet eens mee zijn, dan mogen ze de politie bellen.

Je kan je feest houden, maar het moet zodanig worden gehouden dat u geen last bent van de buurtbewoners. Dat uw gasten netjes kunnen parkeren. En als u die dingen niet kunt, dan moet u met uw buurman en buurvrouw gaan praten”, aldus Monorath.