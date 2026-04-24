Meer dan 50 personen door ‘auto-importeur’ opgelicht: geld gebruikt voor soundset en privé-uitgaven

Een 31-jarige man die zich voordeed als auto-importeur en op 9 april jongstleden werd aangehouden op verdenking van oplichting van enkele klanten, blijkt aanzienlijk meer slachtoffers te hebben gemaakt dan aanvankelijk gedacht.

Waar er bij zijn aanhouding nog sprake was van drie aangiften, heeft de politie inmiddels 48 benadeelden in beeld. Het totale aantal slachtoffers wordt zelfs geschat op meer dan vijftig personen meldt de politie van regio Midden Suriname.

De verdachte I.S. zou mensen hebben voorgehouden dat hij voertuigen uit het buitenland kon importeren en tegen opvallend lage prijzen kon leveren. Slachtoffers kwamen met hem in contact via tussenpersonen of via de Facebookgroep ‘Things for Sale’. Zij betaalden bedragen variërend van 500 tot 10.000 Amerikaanse dollar.

Na de eerste betaling bleef het daar volgens de verklaringen niet bij. Benadeelden werden vaker benaderd voor extra bedragen, zogenaamd voor invoerrechten, nummerbewijzen, keuring en verzekering. De voertuigen zouden binnen drie tot vier maanden worden geleverd. Daarnaast was afgesproken dat kopers maandelijks tussen de 100 en 250 Amerikaanse dollar zouden aflossen, tegen een rente van 1 procent per maand.

Toen de voertuigen uitbleven, kregen de slachtoffers verschillende verklaringen te horen. De boot zou vertraging hebben opgelopen in Trinidad and Tobago, internationale spanningen in Iran zouden roet in het eten hebben gegooid of de auto’s zouden nog bij de spuiter staan.

Opmerkelijk is dat onder de slachtoffers onder anderen politiemensen, artsen en studenten zijn. De verdachte heeft tijdens nader verhoor de feiten bekend. Volgens zijn verklaring heeft hij het ontvangen geld onder meer gebruikt voor de aanschaf van een soundset voor zijn muziekformatie en voor persoonlijke uitgaven.

Het dossier is inmiddels overgedragen aan het Surinaamse Openbaar Ministerie. Omdat zich nog steeds nieuwe benadeelden melden, wordt een aanvullend dossier opgemaakt en zal de verdachte opnieuw worden gehoord.

De politie roept eventuele andere slachtoffers op zich alsnog te melden bij het politiebureau De Nieuwe Grond. Het onderzoek wordt voortgezet.