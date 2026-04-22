La Rouge pakt groots uit met AMORE Festival op zondag 14 juni in Amsterdam

Op zondag 14 juni 2026 verandert de Tuinen van West in Amsterdam in een tropisch feestparadijs, waar liefhebbers van Caribische en internationale vibes volledig aan hun trekken komen op het AMORE Festival van La Rouge! De line-up is inmiddels bekend en belooft een zomerse explosie van muziek, sfeer en beleving dus haal je kaarten nu.

Wie La Rouge kent, weet dat stilstaan geen optie is. Tijdens AMORE draait alles om energie, ritme en samenzijn. Bezoekers kunnen zich opmaken voor een dynamische mix van kaseko, kawina, afro en latin sounds, afgewisseld met dansbare DJ-sets en live optredens die elkaar in hoog tempo opvolgen.

De organisatie heeft flink uitgepakt met een sterke line-up. Namen als La Rouge (extra lang), Cache Royale, KM, Poke, Jayh Jawson, Gio & Keizer en Dylisa staan garant voor een dag vol muzikale hoogtepunten. Daarnaast zorgen onder anderen Jayh Martina, Rednlobster, Orrie, Charissa Jong en Franck voor extra variatie, terwijl een brassbandshow van JBB Entertainment het geheel een feestelijke boost geeft. MC Sidlit neemt de presentatie voor zijn rekening.

Naast muziek speelt ook de beleving een grote rol. Het openluchtfestival krijgt een uitgesproken tropisch karakter, compleet met foodstands en barbecuegerechten die de sfeer versterken. De combinatie van muziek, eten en cultuur moet zorgen voor een ontspannen maar uitbundige festivaldag.

Met deze formule zet La Rouge opnieuw een sterk evenement neer, waarbij de nadruk ligt op samen genieten. AMORE Festival lijkt daarmee nu al een van de opvallende zomerevents van 2026 te worden! Kaarten haal je hier online.