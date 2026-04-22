Dikan stoort zich aan verwijdering pinautomaten

BEP-ondervoorzitter Edgar Dikan stoort zich eraan dat heel wat pinautomaten in Suriname (ATM’s) de afgelopen jaren systematisch van verschillende locaties zijn verwijderd. Volgens de oud-minister zorgt de Banking Network Suriname N.V. (BNETS), onder wie het beheer van de Cashpoint-pinautomaten valt, alleen maar voor nog meer problemen.

“BNETS geeft ons alleen maar nog meer problemen. Aan de Highway bijvoorbeeld is er geen pinautomaat meer. Ze hebben alles weggehaald. Ik begrijp het niet, maar een aantal zaken gaan niet goed en we moeten dat veranderen”, zei Dikan in het programma Bakana Tori.

De politicus sprak eerder ook over wanprestatie van de instellingen die belast zijn met het onderhoud en beheer van pinautomaten. Met name aan het einde van elke maand, wanneer de meeste mensen hun salaris ontvangen en afhankelijk zijn van de geldautomaten, leidt dit tot aanzienlijke frustratie en irritatie bij het publiek.

Vooral de Cashpoint-pinautomaten moeten volgens hem worden opgedoekt, aangezien deze alleen maar voor meer frustratie zorgen en mensen fors aan kosten per transactie moeten betalen.

Aan de andere kant pleit Dikan ook voor een mentaliteitsombuiging in de samenleving, aangezien bepaalde personen met meerdere pinpassen naar een pinautomaat gaan en hierdoor alle andere personen in de lange rijen ophouden.

Dit soort situaties zorgt ervoor dat, wanneer anderen aan de beurt komen om te pinnen, er uiteindelijk geen geld meer in de pinautomaat beschikbaar is.