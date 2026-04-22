Bezorgdheid over verhoging trottoir bij woning tegenover Academisch Ziekenhuis

Bezoekers van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) hebben tegenover onze redactie hun bezorgdheid geuit over de onlangs gewijzigde trottoirsituatie voor de woning op de kruising van de Abraham P.H. Samsonstraat en Kwassiestraat in Suriname, tegenover de ingang van de Spoedeisende Hulp.

De eigenaar heeft het trottoir voor het perceel dusdanig laten verhogen dat er geen voertuigen meer op kunnen parkeren, zoals op de foto bovenaan het bericht te zien is. Dit ondanks het feit dat dit bij wet verboden is en er in de omgeving van het hospitaal een tekort aan parkeergelegenheid is.

Het trottoir is kennelijk verhoogd met de bedoeling om dagelijks snel en gemakkelijk geld te verdienen in de vorm van commerciële exploitatie. Het perceel is namelijk opgeruimd en ingericht als parkeerplaats, zoals op de foto’s onderaan het bericht te zien is. Voor parkeren betalen automobilisten SRD 50 voor kleine voertuigen en SRD 100 voor grotere voertuigen.

Een bewaker van het AZP heeft, zichtbaar geïrriteerd over de situatie, tegenover onze fotograaf verklaard dat de eigenaar nooit ter plaatse is. “Of dat echt zo is of een leugen, weet God alleen. Sinds die mannen bezig waren deze stronterij te doen, gingen zoveel mensen naar hen om te vragen waarmee ze bezig waren en ze gaven aan dat de eigenaar opdracht heeft gegeven en hij niet in Suriname is. Hij heeft hier een frommel gedaan en dokt nu”, aldus de bewaker.

De fotograaf vroeg bewoners van het betreffende huis wie de eigenaar is en hoe die te bereiken is. Zij gaven aan de naam niet te kennen en zeiden dat hij in het buitenland is. Over contactgegevens zeiden zij niet te beschikken. Ook een persoon die geld int van automobilisten die op het perceel parkeren, gaf aan dat de eigenaar niet bereikbaar is en in het buitenland vertoeft.

Er wordt een beroep gedaan op de bevoegde autoriteiten om vandaag nog in te grijpen en het trottoir in de oorspronkelijke staat te laten herstellen, zodat er opnieuw geparkeerd kan worden. “Als iedereen in de omgeving van het ziekenhuis dit voor zijn huis doet en de autoriteiten niet ingrijpen, dan durf ik er niet aan te denken wat voor chaos we dagelijks hier zullen zien”, aldus de bewaker.