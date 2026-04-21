Simons: “Ik had letterlijk alle hoeken van het parlement gezien”

President tevens NDP-voorzitter Jennifer Simons stelt dat zij bewust een besluit in 2020 nam om na de verkiezingen niet te bewilligen voor een plek in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de politica kwam dit besluit, omdat zij in haar politieke loopbaan reeds alle hoeken van DNA had gezien. Zij is zij DNA-voorzitter geweest en heeft zij gedurende haar meerdere termijnen zowel in de oppositie als coalitiebanken gezeten.

“Ik zou niet gaan naar het parlement. Dat is onafhankelijk van de uitslag van de verkiezing. Dat had ik al aangegeven. Ik had letterlijk alle hoeken van het parlement gezien. Dus het was goed geweest en ik dacht dat ik dat niet moest doen.

Ik denk dat de kiezers rekening ermee houden dat een deel van de kandidaten eruit gaat, voorzitter wordt of directeur van een bedrijf. Niet elke persoon op de lijst staat er om in het parlement te gaan. Dat is een onderdeel van het systeem hier. Het is nooit anders geweest”, zei Simons in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens Simons was zij niet uit het politieke veld verdwenen, maar was zij op de achtergrond heftig bezig haar partij, de NDP, verder te helpen. Na een moeilijke Covid-19 periode werd zij uiteindelijk in 2024 gekozen tot voorzitter en heeft zij een heftige verkiezingsstrijd moeten leiden om tot een overwinning voor de partij te komen.

Simons benadrukte dat het absoluut nooit haar wens was om president te worden en dat zij ook nooit hiervoor in de politiek is gestapt. Zij wilde altijd werken voor de mensen in haar omgeving.

“Ik heb altijd gewoon één ding gehad en dat is: ik woon en leef hier, dus ik wil iets voor mijn gemeenschap doen. Ik ben arts en dat is het werk dat ik heb gedaan. Ik heb werk gedaan in het Onderwijs, distance education en noem maar op. Met kinderen bezig geweest. Ik werk in de gemeenschap en dan ben ik op gegeven ogenblik belandt in de politiek en dan heb ik weer gedaan wat ik moet doen”, aldus de president.