Suriname trapt Vaccinatieweek af met oproep: ‘Uw beslissing maakt een verschil’

Suriname staat aan de vooravond van de 24e editie van de Vaccinatieweek in de Amerika’s, die dit jaar van 25 april tot en met 2 mei wordt gehouden. Met het thema ‘Uw beslissing maakt een verschil’ willen de gezondheidsautoriteiten extra aandacht vragen voor het belang van vaccinatie en het wegwerken van achterstanden in de routinematige inentingen.

In het kader daarvan vindt op maandag 27 april de officiële lancering van de Vaccinatieweek 2026 plaats bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg aan de Rode Kruislaan in Paramaribo. Met deze aftrap willen de betrokken instanties niet alleen het startsein geven voor de week, maar ook het belang onderstrepen van een goede en toegankelijke vaccinatiezorg voor de samenleving.

De activiteit wordt georganiseerd door het Nationaal Immunisatie Programma van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, in samenwerking met de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending. Daarbij wordt ondersteuning geboden door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en UNICEF. Tijdens de vaccinatieweek zullen diverse activiteiten worden uitgevoerd die erop gericht zijn om gemiste vaccinaties in te halen en de toegang tot vaccinatievoorzieningen te verbeteren.

De bijeenkomst op 27 april krijgt een officieel karakter met meerdere toespraken van vertegenwoordigers van gezondheidsinstanties en de overheid. Ook president Jennifer Simons zal volgens het programma het woord voeren, waarna de start van de vaccinatie officieel wordt gemarkeerd.

Met de jaarlijkse vaccinatieweek willen de organisatoren het publiek opnieuw bewust maken van het belang van tijdige inenting. De boodschap is daarbij helder: een keuze voor vaccinatie kan een groot verschil maken, niet alleen voor individuele bescherming, maar ook voor de volksgezondheid als geheel.