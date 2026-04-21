23-jarige vrouw dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp 

Een 23-jarige vrouw in Suriname is afgelopen nacht dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens voorlopige informatie werd zij door haar partner naar het ziekenhuis vervoerd nadat zij zich thuis onwel had gevoeld. De man verklaarde dat de vrouw kort nadat zij een smoothie had gemaakt, gezondheidsklachten kreeg.

Bij aankomst op de afdeling Spoedeisende Hulp bleek dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde. De behandelende arts stelde haar overlijden vast.

De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.