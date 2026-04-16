Gran Morgu op schema: eerste olieproductie voor Suriname lonkt in 2028

Het offshoreproject Gran Morgu boekt volgens TotalEnergies stevige vooruitgang en ligt nog altijd op koers om Suriname in de eerste helft van 2028 zijn eerste olie uit dit project op te leveren. Ruim anderhalf jaar na het definitieve investeringsbesluit is inmiddels meer dan 30 procent van het totale werk afgerond, terwijl de bouw van de drijvende productie-installatie al voor 60 procent gereed is.

Die update werd woensdag 15 april 2026 gepresenteerd tijdens een ontmoeting op het Kabinet van de President. Daarbij informeerden Javier Rielo, Exploration & Production Director van TotalEnergies in Amerika, en Artur Nunes-Da-Silva, General Manager van TotalEnergies EP Suriname, de chefstaf van het Kabinet, Sergio Akiemboto, over de stand van zaken rond het omvangrijke olieproject. Ook een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking en de directeur van Sita Suriname waren daarbij aanwezig.

Volgens TotalEnergies is het project inmiddels een nieuwe fase ingegaan. Niet alleen vordert de bouw van de Gran Morgu FPSO gestaag, ook de eerste infrastructuur die op de zeebodem moet worden geplaatst, is al ontvangen en bevindt zich nu in de haven. In augustus wordt nog meer materieel verwacht, terwijl tegen het einde van dit jaar gestart moet worden met de boorwerkzaamheden.

Juist die combinatie van voortgang op zee én aan land laat zien dat het project in hoog tempo richting uitvoering schuift. De Gran Morgu FPSO, de eerste drijvende productie-, opslag- en overslageenheid voor een Surinaams offshoreproject, geldt daarbij als een sleutelonderdeel van de operatie.

Binnen de regering wordt de ontwikkeling als bijzonder belangrijk gezien. Chefstaf Sergio Akiemboto sprak van een grote stap voor Suriname en benadrukte dat de verwachte inkomsten uit de oliesector zorgvuldig moeten worden ingezet. Volgens hem is het van groot belang dat de overheid nu al vooruitkijkt en plant, zodat de opbrengsten later terechtkomen in duurzame projecten die het land op lange termijn ten goede komen.

Daarmee draait het bij Gran Morgu niet alleen om techniek en productie, maar ook om de vraag wat Suriname uiteindelijk met deze nieuwe economische kansen zal doen. Voorlopig is de boodschap van TotalEnergies in elk geval duidelijk: het project ligt op schema en de eerste olieproductie komt steeds dichterbij.