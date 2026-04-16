Verdachte in beeld in zaak gestolen borstbeeld oud-president Ramdat Misier

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie heeft op woensdag 15 april, voorafgaand aan de Raad van Ministers vergadering, gesproken over een zorgwekkende ontwikkeling rond de diefstallen van borstbeelden in Suriname.

Aanleiding is onder meer de diefstal van het borstbeeld van wijlen oud-president Lachmipersad Frederik ‘Fred’ Ramdat Misier, dat afgelopen weekend werd weggenomen voor het kantongerecht aan de Grote Combéweg.

De diefstal zou hebben plaatsgevonden tussen zaterdag 11 en zondag 12 april, tussen 21.00 uur en 06.55 uur. Het borstbeeld stond op een afgebakend stuk voor de schutting van het terrein.

Volgens de minister is inmiddels een verdachte in beeld bij de autoriteiten, maar het gestolen borstbeeld is nog niet teruggevonden. Monorath overweegt strengere maatregelen, waaronder regulering van metaalopkoop, om herhaling te voorkomen.

De bewindsman kondigde een harde aanpak aan tegen helers en opkopers van gestolen metalen. Bedrijven die zich hieraan schuldig maken, kunnen worden gesloten en betrokkenen riskeren gevangenisstraffen. Volgens Monorath is dit noodzakelijk om verdere schade aan de Surinaamse samenleving te beperken.