Pokie: “Ruim 30 zaken gedeponeerd bij politie; deel betrokken personeel thuis geplaatst of anders ingezet”

De Rekenkamer van Suriname heeft ernstige tekortkomingen vastgesteld bij de uitkering van financiële bijstand door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) in het dienstjaar 2023. Geconstateerd is dat de uitkeringen aan mensen met een beperking en sociaal zwakke huishoudens in veel gevallen onrechtmatig zijn geweest, doordat een wettelijke grondslag ontbreekt en procedures niet correct zijn gevolgd.

Voor minister Diana Pokie is dit echter geen verrassing, aangezien de resultaten van de quickscan bij het ministerie niet veel verschillen van de conclusies van de Rekenkamer. Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag zei de bewindsvrouw dat SOZAVO in totaal ruim 30 fraudezaken bij de politie heeft gedeponeerd. Ondertussen is een deel van het betrokken SOZAVO-personeel thuis geplaatst of anders ingezet.

Volgens Pokie heeft zij helaas niet de bevoegdheid om de salarissen van deze thuisgeplaatste ambtenaren stop te zetten, aangezien er nog geen rechterlijke uitspraak is over hetgeen waarvan zij worden verdacht. “De minister van SOZAVO kan geen maatregelen treffen en kan mensen niet opsluiten. Ik kan dus niet eigenmachtig het salaris blokkeren. Dat is buiten de regels en de wet”, aldus Pokie.

Volgens de bewindsvrouw zijn er ondertussen nieuwe procedures en betere controlemechanismen ingevoerd om fouten in de toekomst te voorkomen. “De situatie binnen het ministerie is bekend. We proberen toch wel om de zaak recht te trekken, extra controlemechanismen in te bouwen en de mensen op het hart te drukken om zich te houden aan criteria en procedures. We hebben nieuwe richtlijnen de deur uitgestuurd naar de wijkkantoren en we hebben frequent gesprekken met de verantwoordelijken.

Voor elke distributie proberen wij een dossiercheck te doen. We vragen de dossiers op en als de dossiers niet compleet zijn, dan worden die aangehouden en de moni karta’s worden niet verstrekt. Dus als zaken niet conform procedures en criteria zijn afgehandeld, dan worden die zaken aangehouden. Liggen de moni karta’s al bij de cliënten, dan wordt er een brief gericht naar SPSB om die kaarten te blokkeren”, zei Pokie.

Volgens Pokie is SOZAVO door opeenvolgende regeringen steeds gebruikt om partijloyalisten te accommoderen. Hierdoor zit zij met een tekort aan menskracht en vooral met de uitdaging om met de juiste mensen het werk te kunnen doen. Geprobeerd is om deze partijloyalisten in te zetten, maar vaak zijn ze niet bruikbaar. “Er lopen gesprekken met actieve ngo’s binnen de samenleving om het sociaal beleid te helpen uitvoeren”, aldus de minister.