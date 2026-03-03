Groot feest bij Holika-verbranding op verschillende locaties

Op verschillende locaties in Suriname is maandagavond met het verbranden van Holika het Phagwafeest ingeluid. De Holika Dahan is groots gevierd.

De verbranding symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. De heks Holika is verbrand, terwijl de onschuldige Prahlad ongeschonden uit het vuur is gekomen.

Op de dag van Vasant Panchami (23 januari) is de Holika ingeplant en maandag is het na 40 dagen afgebrand. De verbranding vindt jaarlijks plaats op een astronomisch juist moment van de Chaturdasi (14e dag) van de Shukla Paksh (lichte maandhelft) van de maand Phalgun (febr/maart).

Voor de verbranding is er eerst een offerande gedaan door een pandit en het plantje in de brandstapel verwijderd. Het plantje stelt het goede voor en de brandstapel het kwade. Met het offervuur is de brandstapel in brand gestoken.

Chautal Samaadjs liepen om de brandstapel te zingen en bidden uit de Ramcharit Manis (Ramayan) als teken van overwinning van de goede macht en vernietiging van de kwade macht.