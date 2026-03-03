Traditionele gratis Phagwa festival ook dit jaar weer op het Onafhankelijkheidsplein

De traditionele Phagwa-viering is ook dit jaar weer terug op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. Maandagavond is de laatste hand gelegd aan het decor en de productie door Shaike Lights and Rental, waarmee het plein klaar is gemaakt voor een dag vol kleur, muziek en saamhorigheid onder de noemer ‘Wi na Wan!’

Het gratis toegankelijke evenement vindt plaats op dinsdag 3 maart 2026 in het hart van Paramaribo, tegenover het presidentieel paleis. Net als voorgaande jaren worden duizenden bezoekers verwacht die samen Holi Phagwa – het feest van vreugde en verbondenheid – willen beleven.

Op het programma staan opnieuw zowel lokale artiesten als buitenlandse trekkers. Als publiekstrekkers zijn onder meer Oso City en Raymond Ramnarain aangekondigd. De organisatie belooft daarnaast een sterke line-up van Surinaamse artiesten, zodat het publiek kan rekenen op een brede mix van muziek en entertainment.

Ook dit jaar worden overdag kinderen van 30 weeshuizen speciaal naar het Onafhankelijkheidsplein gebracht om Phagwa mee te vieren. Volgens de organisatie worden de kinderen opgehaald en na afloop weer veilig teruggebracht. Tijdens hun bezoek worden zij voorzien van vertier, eten en drinken, zodat ook zij de vreugde en het saamhorigheidsgevoel van het kleurrijke feest kunnen ervaren.

De viering op het Onafhankelijkheidsplein is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste Phagwa-momenten van het land. Eerdere edities trokken grote bezoekersaantallen en stonden bekend om het imposante decor en de grootschalige productie, waarmee het plein telkens wordt omgetoverd tot een kleurrijk festivalterrein.

De toegang is gratis. Zoals bij eerdere edities geldt dat eten en drinken van buiten niet zijn toegestaan. De organisatie ligt in handen van Hardcore Entertainment van Shaike Maikoe en Rabin Achaibersing.