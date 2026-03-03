Vrouw die politieman beschuldigde van mishandeling aangehouden

De 26-jarige Aliza P. is maandag door de politie aangehouden nadat zij afgelopen weekend aangifte deed tegen haar ex-partner, politieman Liciano W. (27), wegens mishandeling.

De vrouw heeft de man na de beschuldiging samen met zijn vrienden en vrouwelijke collega’s belachelijk gemaakt op Facebook.

Waterkant.Net verneemt van meerdere bronnen dat de politieman contra-aangifte deed tegen de vrouw, waarna bleek dat haar aangifte niet op waarheid berust.

Verder wordt vernomen dat Aliza in het verleden uit wraak meerdere keren valse aangifte zou hebben gedaan tegen Liciano, nadat hij de relatie met haar had beëindigd. Ook zou zij hem herhaaldelijk hebben gedreigd belachelijk te maken op sociale media.

De vrouw is, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort