72-jarige man op klaarlichte dag op eigen balkon onder schot beroofd

Politie gearriveerd op locatie

Een 72-jarige man in Suriname kreeg maandagmiddag de schrik van zijn leven toen hij op zijn balkon aan de Wanicaweg in Suriname, plotseling door twee criminelen werd overvallen.

Het slachtoffer, B.J., werd daarbij onder bedreiging van een pistool beroofd.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een familielid van het slachtoffer. Volgens een neef woont de bejaarde man alleen op het adres.

De daders zouden over de poort zijn gesprongen en vervolgens het slachtoffer op zijn balkon hebben overmeesterd. Onder bedreiging maakten zij zijn gouden halsketting, 1.000 Surinaamse dollars en vijf mobiele telefoons buit.

De woning van het slachtoffer is voorzien van camerabeelden. De politie van Leiding 9A is bezig met het onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.

Vorig artikel
Penitentiaire ambtenaren voeren prikactie; eisen teruggave van gevangenisterreinen
RELATED ARTICLES

