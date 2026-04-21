Penitentiaire ambtenaren voeren prikactie; eisen teruggave van gevangenisterreinen

De leden van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) hebben maandag tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) besloten tot het houden van een prikactie. Met deze stap willen zij volgens de bond een krachtig signaal afgeven aan de regering.

De aanleiding voor het besluit is volgens BPAS-secretaris Sedrick Glorie het uitblijven van duidelijkheid rond de zogenoemde ‘weggegeven gevangenisterreinen’, die volgens de bond toebehoren aan het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA).

Naast duidelijkheid eist de bond nadrukkelijk ook de teruggave van de betreffende terreinen.

De redactie van Waterkant.Net sprak hierover met Glorie, die bevestigde dat de onvrede onder de leden groot is. Volgens hem moet er op korte termijn een structurele en transparante oplossing komen.

In het kader van de actie zijn de middag- en nachtdienst van maandag 20 april 2026 vrijgesteld van dienst. De ALV is volgens Glorie geschorst tot dinsdagmorgen.

De BPAS heeft verder laten weten dat zij op dinsdag 21 april om 08.00 uur opnieuw in vergadering bijeenkomt aan de Johan Adolf Pengelstraat, gebouw C-47. Het besluit is met onmiddellijke ingang van kracht.