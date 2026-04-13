Vermist minderjarig meisje aangetroffen; sprake van seksueel misbruik

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag de 23-jarige F.S. aangehouden wegens schaking, feitelijke aanranding en seks met een minderjarige.

Vernomen wordt dat de 30-jarige moeder vrijdagochtend ontdekte dat haar 12-jarige dochter niet thuis was en deed aangifte van vermissing. Later die dag kwam ze achter aan het adres waar haar dochter zou zijn gebracht. Ze deed het adres aan en schakelde meteen de politie in.

De sterke arm trof aan de Noordpoolweg het tienermeisje en de verdachte (23) aan. Beide verklaarden dat ze geen seks hebben gehad, maar beaamden wel dat de verdachte zijn vinger in haar geslachtsdeel gedaan zou hebben. Dit valt volgens de wet onder penetratie.

De verdachte werd door de wetsdienaren meegenomen naar het bureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is F. in verzekering gesteld. Het meisje is verwezen naar een gynaecoloog voor onderzoek.