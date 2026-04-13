Elise Wu en Victoria Kaslan spelen barrage om vrouwenschaaktitel van Suriname

Na negen ronden van de Nationale Damesschaakkampioenschappen in Suriname zijn Woman Candidate Master (WCM) Elise Wu (15) en WCM Victoria Kaslan (20) gezamenlijk op de eerste plaats geëindigd met elk acht punten. Daarmee wordt de strijd om de nationale titel beslist via een barrage tussen de twee talentvolle schaaksters.

Victoria Kaslan leed haar enige nederlaag in het toernooi tegen Elise Wu, terwijl Wu op haar beurt haar enige partij verloor van regerend en vijfvoudig kampioen Woman FIDE Master (WFM) Catherine Kaslan, die dit jaar met 6,5 punten genoegen moest nemen met de derde plaats.

Alexandra Kaslan eindigde op de vierde plaats met 6 punten en Shefali Creebsburg completeerde de top vijf met 5 punten.

Schaakbondvoorzitter Marlon Kaslan zegt aan Waterkant.Net dat de barrage volgens een seriesysteem wordt gespeeld. De eerste serie bestaat uit drie partijen met een bedenktijd van tien minuten per speler. Degene die als eerste twee punten behaalt, wordt uitgeroepen tot kampioen.

Indien de stand daarna nog gelijk is, volgt een tweede barrageserie van opnieuw drie partijen, maar ditmaal met vijf minuten bedenktijd per speler. Ook hier geldt dat de eerste die twee punten bereikt, de winnaar is.

Mocht er dan nog steeds geen beslissing zijn gevallen, dan wordt een zogenoemd ‘sudden death’-systeem toegepast: één beslissende partij van vijf minuten per speler. De winnaar van die partij wordt direct tot de Surinaamse vrouwenschaakkampioen gekroond.

De barragewedstrijden vinden plaats op dinsdag 14 april om 10.00 uur in het Denksportcentrum. Hieronder de eindrangschikking na 9 gespeelde ronden.